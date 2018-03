Zürich - Noch am Montag schienen die Aktienkurs zu einer weiteren Erholung anzusetzen. Ab dem 1. März schalteten die Börsen aber global auf Korrekturmodus. Zuerst wurde der Zinsanstieg ins Feld geführt, später in der Woche ein möglicher Handelskrieg, nachdem D.Trump Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium einführen wollte. Der S&P 500 verlor über die Woche 2.0%, der Euro Stoxx 50 3.4%, der SMI 3.6% und der DAX gar 4.6%. Bei einzelnen Aktien kam es zu markanten Kurseinbrüchen. Nach Präsentation des Jahresabschlusses sackten in der Schweiz Adecco 9% ab und LafargeHolcim 8%. Aber auch CS und UBS verloren ohne News rund 5%.

Der neue US-Notenbank-Chef Jerome Powell signalisierte an einer ersten Rede vor dem US-Kongress, dass er am Kurs behutsamer Zinsanhebungen festhalten werde. Obwohl er nicht viel Neues sagte, wurde dies falkenhaft, sprich eher als 4 statt 3 Zinserhöhungen im 2018 ausgelegt. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen bäumten sich in den USA nochmals kurz auf 2.9%, gaben dann aber wieder etwas nach. Auch in Deutschland entwickeltes sich die Rendite im Bund bei 0.65% seitwärts. ...

