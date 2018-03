Der Euro in Türkischen Lira steigt seit Anfang 2015. Damals wurde ein Euro mit rund 2,60 TRY gehandelt. Heute müssen für eine Einheit der Gemeinschaftswährung bereits 4,70 TRY bezahlt werden. Ein Anstieg innerhalb von drei Jahren um 80 Prozent! Und ein Ende scheint nicht in Sicht. Dass die Notierungen bald die 100-Prozent-Marke knacken, kann nicht ausgeschlossen werden, obwohl sie seit Dezember um 4,72 TRY eine Hürde vor sich haben, die sie auch in diesem Jahr noch nicht überwinden konnten. Sollte dem Euro in Türkischen Lira jedoch der Anstieg über diesen Widerstand gelingen, wären aus technischer Sicht 5 TRY und darüber 5,20 TRY die nächsten möglichen ...

