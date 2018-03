Nach Auflösung einer mehrjährigen Seitwärtsbewegung zwischen 37,40 und grob 60,00 Euro im Sommer 2016 startete die Fraport-Aktie erst so richtig durch und konnte sich bereits im Mai 2017 über die Rekordstände aus 2006 bei 67,09 Euro hinwegsetzen. Doch die Rallye ging nach einer Zwischenkonsolidierung gegen Ende letzten Jahres in eine zweite Phase über und erreichte sogar einen Rekordstand von 97,26 Euro gegen Ende Januar. Nach Ausbleiben weiterer Käufer rutschte das Papier von Fraport schließlich in eine scharfe Korrektur und setzte im heutigen Handel auf die 200-Tage-Durchschnittslinie um 80,47 Euro zurück. Dabei zeigen sich intraday wieder vermehrt Käufer und können für eine eindeutige Gegenbewegung sorgen. Auch wenn das Kursplus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...