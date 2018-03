FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 255 (270) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1250 (1325) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ABCAM TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1230 (1240) PENCE - BERENBERG CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 334 (341) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1400 (1550) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 950 (920) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 770 (730) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BAT PRICE TARGET TO 5400 (5850) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 103 (106) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES MORRISON SUPERMARKETS TO 'BUY' ('HOLD') - JEFFERIES RAISES TESCO TO 'BUY' ('HOLD') - JPMORGAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1275 (1315) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 245 (225) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FIDESSA GROUP PRICE TARGET TO 3647 (2140) PENCE - 'SELL'



