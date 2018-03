DAX - Kleine Panik zum Wochenstart

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

die US-Börsen zogen am Freitag nach einer schwächeren Eröffnung wieder deutlich an und halfen dem DAX wieder auf die Beine Richtung 12.000 Punkte-Marke. Von dieser Positivtendenz war dann im vorbörslichen Handel heute Morgen nichts mehr zu spüren - der Index wurde zeitweise unter 11.730 Punkten getaxt. Kurz nach der Xetra-Eröffnung wurde dann jedoch wieder gekauft und das deutsche Börsenbarometer erholt sich im Verlauf des Vormittags wieder auf 12.020 Punkte.

Der Sell-Off in der heutigen Vorbörse am Morgen (Tagestief FDAX 11.725 Punkte) hatte durchaus panikartigen Charakter. Die Chancen stehen daher nicht schlecht, dass mit dem vorbörslichen Paniktief um 11.730 Punkte ein kurzfristiges Zwischentief ausgebildet worden ist. Dementsprechend ist in Rücksetzer tendenziell nunmehr die Longseite interessant, nachdem der Index seit vergangenem Dienstag bis heute in der Vorbörse gut 800 Punkte Wegstrecke gen Süden hinter sich gebracht hat. Hier ist im Wochenverlauf ein Anstieg in den Bereich 12.150/12.250 Punkte zu favorisieren. Ein Stundenschlusskurs unterhalb von 11.800 Punkte negiert dieses kurzfristige Erholungsszenario.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.02.2018 - 28.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 28.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HU9CFT 21,64 9.800 5,59 29.03.2018 DAX Index HW43VR 6,29 11.350 18,93 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.03.2018; 10:39 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW43ZQ 22,23 14.150 5,36 29.03.2018 DAX Index HU9JVL 28,21 14.750 4,21 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.03.2018; 10:39 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Kleine Panik zum Wochenstart erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).