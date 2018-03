Siltronic-Aktie: Es ist noch nicht zu spät

Endlich einmal spielte das Gesamtmarktumfeld mit. Nachdem es zunächst nach einem schwachen Start ausgesehen hatte, konnten DAX & Co am Montag deutlich zulegen. Dies war jedoch nicht der Grund, warum die Siltronic-Aktie (WKN: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001) in die Höhe schoss.

Das Unternehmen, das Wafern für die Halbleiterindustrie fertigt, hatte genauere Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 präsentiert und sich gleichzeitig mit dem Ausblick auf 2018 viele Freunde unter Anlegern gemacht. Zu Beginn der Woche kletterte die im TecDAX gelistete Siltronic-Aktie um mehr als 10 Prozent nach oben und setzte sich damit natürlich an die Indexspitze.

Siltronic-Chart: boerse-frankfurt.de

Der 2017er-Umsatz wurde um 26 Prozent auf 1,18 Mrd. Euro nach oben geschraubt. Das EBITDA konnte auf 353,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden, während der Nettogewinn bei 192,2 Mio. Euro lag, nach lediglich 8,7 Mio. Euro im Vorjahr. Und nun gibt es auch erstmals eine Dividende. 2,50 Euro je Aktie sollen es sein. Zudem bleibt das Management optimistisch. Für 2018 wird trotz des deutlich stärkeren Euro ein Umsatz von deutlich über 1,3 Mrd. Euro und eine EBITDA-Marge nahe 40 Prozent erwartet. 2017 lag diese bei 30,0 Prozent.

