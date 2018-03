FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi bleibt stärkste Kraft der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG. Bei den Wahlen am vergangenen Wochenende erreichten die Vertreter der DGB-Gewerkschaft erneut vier der insgesamt zehn Arbeitnehmer-Sitze in dem Kontrollgremium, wie der Dax -Konzern am Montag auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses mitteilte.

Der Wiederwahl von Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle zur Vize-Vorsitzenden des Aufsichtsrates dürfte damit nichts mehr im Wege stehen, da auch die mit Verdi verbündete Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ihre beiden Sitze behaupten konnte. Zwei weitere Mandate gingen an die konkurrierende Kabinen-Gewerkschaft Ufo, die Behles Ablösung angestrebt hatte. Je einen Sitz erhielten die Vereinigung Boden und die gesondert zur Wahl aufgerufenen leitenden Angestellten.

Die Wahl hatte am Wochenende im Lufthansa-Schulungszentrum in Seeheim-Jugenheim stattgefunden. Dort hatten sich mehr als 450 Delegierte aus über 90 Einzelunternehmen des Konzerns getroffen. Der neue, 20-köpfige Aufsichtsrat konstituiert sich nach der Hauptversammlung am 8. Mai in Frankfurt./ceb/DP/jha

ISIN DE0008469008 DE0008232125

