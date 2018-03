Das Ja der Schweizer zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist kein Freifahrschein für ARD und ZDF. Deswegen sollte hierzulande debattiert werden, wie viel öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich Deutschland leisten will.

Man kann sich die Szene gut vorstellen: Wie Ulrich Wilhelm als amtierender Vorsitzender der ARD und sein ZDF-Kollege Thomas Bellut erst einmal tief durchgeatmet haben dürften. Denn dass das Schweizer Stimmvolk sich so deutlich dafür entscheiden würde, weiterhin 451 Franken im Jahr für ihren öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu zahlen, das ist schlicht eine fette Überraschung.

Erstaunlich deutliche 70 Prozent der Eidgenossen sprachen sich für den Erhalt der sogenannten Billag aus, diesem Kunstwort aus Bill und AG; noch kurz vor der Abstimmung hatten Prognosen einen weitaus engeren Ausgang nahegelegt. Dafür hatten die Initiatoren der Volksabstimmung gesorgt, die es in alle Kanäle zog und die mit großem Aplomb für ihre Sache ins Feld gezogen waren.

Auch wenn die Verantwortlichen der SRG, der Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft, die Abschaffungsbefürworter mehr als einmal verwünscht haben dürften: am Ende sollten sie ihnen dankbar sein. Denn ihr Vorstoß, der weit über die Schweizer Landesgrenzen hinaus verfolgt und dessen Ausgang auch in Deutschland mit Spannung erwartet worden war, hat in mehrfacher Hinsicht Klarheit geschaffen.

Er hat zunächst einmal dafür gesorgt, dass die Schweiz wohl so intensiv wie kaum ein anderes Land öffentlich über Wert, Nutzen, Sinn und Unsinn des von der Allgemeinheit finanzierten Medienangebots Rechenschaft abgelegt hat. Der Vorstoß hat dafür gesorgt, dass in der Debatte bis ins Detail die Punkte auf den Tisch kamen, die die Gebührenzahler stören, die sie nerven, die sie am Sinn des ewigen Zahlens zweifeln lassen. Und er hat dazu beigetragen, sichtbar zu machen, welchen Wert ein von der Allgemeinheit finanzierter ...

