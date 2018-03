Die Unsicherheit über die Regierungsbildung in Italien schreckt Anleger ab. Vor allem Finanztitel liegen im Minus.

In Italien zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab - und das trifft an den Märkten vor allem Finanztitel hart. Der italienische Leitindex FTSE-Mib liegt am Morgen zeitweise mehr als 1,5 Prozent im Minus und notiert am Vormittag noch ein Prozent unter dem Wert von Freitag.

Ein Index italienischer Bankaktien liegt 2,4 Prozent im Minus. Deutliche Abschläge verbucht etwa die Banca popolare dell'Emilia Romagna (minus 6,5 Prozent), die Banco BPM (minus 5,7 Prozent) und Ubi Banca (minsu 4,3 Prozent).

Der Hauptgrund für die Skepsis der Bankaktionäre: Nach Hochrechnungen geht die euroskeptische Fünf-Sterne-Bewegung als stärkste Einzelpartei durchs Ziel. Die Gruppe aus Silvio Berlusconis Forza Italia und der Lega mit ihrem Anti-Immigrationskurs wird aber gemeinsam noch vor der Fünf-Sterne-Bewegung liegen. Eindeutiger Verlierer ist die Demokratische Partei des früheren Premierministers Matteo Renzi.

Die Aktienmärkte in Europa erholten sich zügig von kleinen Rückschlägen wegen des italienischen Resultats. Sie sind nach vorbörslichen Verlusten mit positiver Tendenz in die neue Woche gestartet. Denn das zweite wichtige politische Ereignis des Wochenendes - die Einigung auf eine große Koalition in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...