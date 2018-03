(NEU: Details zu Siemens Healthineers, mögliche Pläne VW-Nfz)

=== Siemens Healthineers AG Erstnotiz: 16.03.2018 Branche: Gesundheits- und Medizintechnik Unternehmenssitz: München Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt Zeichnungsfrist: 6. bis 15. März 2018 Bookbuildingspanne: 26 bis 31 Euro Emissionsvolumen: insgesamt 150 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe), 3,90 bis 4,65 Milliarden Euro; 15 Prozent des Grundkapitals Unternehmensbewertung: 26 bis 31 Milliarden Euro Greenshoe: 19,565 Millionen Aktien Bekanntgabe Emissionspreis: 15.03.2018 Konsortialführer: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Konsortialmitglieder: BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup und UBS DWS Group SE (Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank) Erstnotiz: laut Intention to float "im frühestmöglichen Zeitfenster" Branche: Finanzen / Vermögensverwaltung Unternehmenssitz: Frankfurt Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: geschätzt 25 Prozent des Grundkapitals; voraussichtlich ausschließlich Verkauf bestehender Aktien, die indirekt von der Deutschen Bank gehalten werden Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 8 Milliarden Euro Konsortialführer: Deutsche Bank als Konsortialführer und Bookrunner Konsortialmitglieder: Barclays, Citi, Credit Suisse, BNP Paribas, ING, Morgan Stanley, UBS und UniCredit als Joint Bookrunners; Commerzbank, Daiwa, Banca IMI, Nordea und Santander als Co-Lead Manager Springer Nature Erstnotiz: möglicherweise im Mai/Juni 2018 Branche: Wissenschaftsverlag Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro Konsortialführer: voraussichtlich JPMorgan und Morgan Stanley Cyan AG Erstnotiz: 1. Halbjahr 2018 Branche: IT-Sicherheitslösungen Unternehmenssitz: München Segment: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A2E4SV8 WPKN: A2E4SV Homes & Holiday AG Erstnotiz: "vor der Sommerpause" 2018 Branche: Franchise-Immobilienmakler für Ferienimmobilien Unternehmenssitz: München Segment: m:access der Münchener Börse Unternehmensbewertung: geschätzt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich Konsortialführer: GBC AG und der GBC Kapital GmbH Home24 (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: eventuell Frühsommer 2018 Branche: Onlinemöbelhandel Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 400 bis 500 Millionen Euro ISIN: DE000A14KEB5 WPKN: A14KEB Knaus Tabbert Group Erstnotiz: eventuell 1. Halbjahr 2018 Branche: Hersteller von Freizeitfahrzeugen Unternehmenssitz: Jandelsbrunn ISIN: DE0006296106 WPKN: 629610 Knorr-Bremse AG Erstnotiz: eventuell Sommer oder Herbst 2018 Branche: Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: München Unternehmensbewertung: geschätzt rund 8 Milliarden Euro Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley ISIN: DE0007292104 WPKN: 729210 E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft Erstnotiz: 2018 Branche: Batteriespeicher-Lösungen Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein) Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro FCR Immobilien AG Erstnotiz: "2018 oder später eine mögliche Option" Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren Unternehmenssitz: München 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: 2018 oder später Branche: Software Novomatic Erstnotiz: eventuell 2018 (ursprünglich 2. Halbjahr 2017) Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea) Erstnotiz: "mittelfristig" Branche: Öl und Gas Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: 2018 oder 2019 Branche: Biotechnik Unternehmenssitz: Mainz Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: möglicherweise 2018 Branche: Cloud-Telefonsysteme Unternehmenssitz: München Volkswagen Truck & Bus GmbH (VW-Nfz-Sparte) Erstnotiz: eventuell Frühjahr 2019 Branche: Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: Wolfsburg Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1) Erstnotiz: eventuell bis Frühjahr 2019 Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox, Partnerbörse Parship) Unternehmenssitz: München Takko Fashion Erstnotiz: offen, Börsengang eine von mehreren Optionen Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen Branche: Gewerbeimmobilien Unternehmenssitz: Eschborn Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet) Erstnotiz: offen Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet) Unternehmenssitz: Berlin ISIN: DE0005002497 WPKN: 500249 OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: offen Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Teltow Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns) Erstnotiz: Börsengang ist Option Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für Pkw und Lkw Unternehmenssitz: Darmstadt Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro ===

