DGAP-Media / 2018-03-05 / 11:02 *Grandiose Ergebnisse der Pumptest auf Cauchari - hochgradige Sole mit hervorragenden 601 mg/l Lithium!* Heute erreichen uns weitere sensationelle News zu unserem Lithium Top-Pick Advantage Lithium (WKN: A2AQ6C) [1]. Das Unternehmen veröffentlicht soeben weitere Ergebnisse des Bohrprogramms auf dem Cauchari Gebiet in der argentinischen Provinz Jujuy. Die Pumptests wurden in verschiedenen Sektoren der Cauchari Liegenschaft durchgeführt. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass die in Kürze erwartete Ressourcenschätzung alle Erwartungen übertreffen wird. Wir sind der Ansicht, dass bereits vor Verkündung der Ressourcenschätzung der Kurs in Richtung 2 EUR Marke ansteigen wird. In den kommenden Wochen stehen jede Menge weitere Bohrergebnisse an. Mit dem Joint Venture Partner Orocobre (WKN: A0M61S) [2], ist man zudem bestens aufgestellt in der Region, eine strategische Partnerschaft mit einem Automobilhersteller oder einem großen Batterieproduzenten dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein. Aktuell hat Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [3] gerade mal eine Marktkapitalisierung von 94 Mio. EUR, Lithium Americas (WKN A2H65X) [4] hat hingegen mit 8 Mio. Tonnen Reserven Lithiumcarbonat bereits eine Bewertung von ca. 450 Mio. EUR. Sie sehen es ist nicht aus der Luft gegriffen, dass bei einer Ressourcenschätzung von bis zu 4 Mio. Tonnen eine Marktkapitalisierung von 300 Mio. EUR ohne Weiteres gerechtfertigt ist. Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [5], verkündete vor wenigen Wochen eine Ressourcenschätzung von über 2 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat, kurz darauf konnte das Unternehmen einen strategischen Partner aus China gewinnen. Im Zuge der News, kam es zu einer Neubewertung von Millennial Lithium, zwischenzeitlich betrug die Marktkapitalisierung weit über 200 Mio. EUR. Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [3] rechnet mit mindestens 3 bis 4 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat, daher erwarten wir in Kürze eine deutliche Neubewertung, die aktuelle Marktkapitalisierung von 94 Mio. EUR ist unserer Meinung nach weit entfernt von einer fairen Bewertung! *Wir rechnen bereits im Vorfeld der Bekanntgabe der Ressourcenschätzung mit weiterem positiven Newsflow für die kommenden Wochen, was zu einem stetigen Anstieg des Aktienkurses führen sollte.* *Die wichtigsten Punkte der heutigen NEWS:* *- Variabler Pumptest in CAU07, der mit 4 Flussraten zur Bewertung der maximalen Brunnenleistung durchgeführt wurde, deutet eine mögliche Kapazität von bis zu 36 l/s an.* *- Konstanter Pumptest in Bohrloch CAU07 mit 17 l/s über 48 Stunden. Flussrate wurde durch Pumpkapazität begrenzt.* *- Die während des Pumptests entnommenen Proben enthielten im Durchschnitt 601 mg/l Lithium und 4.853 mg/l Kalium bei einem Mg/Li-Verhältnis von 2,6:1.* *- Bohrung CAU13 im SO-Sektor durchteufte eine Abfolge sandiger Sedimente unter 400m. Die Analysen der Soleproben stehen noch aus.* *- Die Kernbohrung CAU18 im NW-Sektor ist im Laufen.* *- CAU12 wird zurzeit vertieft, um tiefere Sandeinheiten im SO-Sektor zu erkunden.* *Zusätzliche Bohrungen* *Nach Abschluss der Kernbohrung CAU18 im NW-Sektor wird das Bohrgerät die Bohrung CAU17 2,5km weiter westlich niederbringen. Im SO-Sektor wird das zweite Kernbohrgerät die Bohrung CAU12 vertiefen, um tiefere Sand- und Kieseinheiten zu erkunden. Anschließend wird die Bohrung CAU14 ca. 5km weiter nordöstlich niedergebracht.* *President und CEO, Herr David Sidoo, sagte: * "Dieses herausragende Ergebnis bestätigt, dass wir damit beginnen, das Potenzial des NW-Sektors zu erschließen, wo vor der Installation der Bohrung CAU07 keine Pumptests durchgeführt worden sind. Die hohe Flussrate ergänzt unsere jüngsten veröffentlichten Ergebnisse aus der tiefen Sandeinheit im SO-Sektor, die eine Flussrate von 19 l/s zeigte. Die Bohrungen im NW- und SO-Sektor laufen weiter und wir freuen uns darauf, eine aktualisierte Ressource für den NW- und SO-Sektor vorzulegen, nachdem die Bohrungen dort abgeschlossen sind." *Was wir in den kommenden Wochen erwarten* Durch die positiven Ergebnisse und den großen Fortschritt des Bohrprogramms ist mit der Fertigstellung der Ressourcenschätzung für das Cauchari Gebiet in den nächsten Wochen zu rechnen. Geologe Miguel Peral, welcher zuvor in leitender Position bei Orocobre tätig war, rechnet damit, dass zwischen 3 und 4 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat möglich sein sollten. Dies wäre ein sensationeller Erfolg! Allein diese Tatsache würde aus dem Stand mindestens eine Verdopplung, wenn nicht sogar eine Verdreifachung des Aktienkurses bedeuten! Aufgrund der zuletzt äußerst erfolgreichen Ergebnisse mehreren Bohrungen mit über 600 mg/l Lithium, haben sich seine bisherigen Erwartungen von 1,5 - 2 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat auf 3 bis 4 Mio. Tonnen nahezu verdoppelt. Kurse unterhalb von 2 EUR, sollten spätestens mit Bekanntgabe der Ressourcenschätzung der Vergangenheit angehören, wobei wir damit rechnen, dass der Aktienkurs bereits vor Bekanntgabe der NEWS anspringen wird. LINK zur unserer Erstempfehlung mit allen Hintergrundinformationen! 