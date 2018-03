Frankfurt - Zum Wochenende verfielen zahlreiche Marktteilnehmer in Hektik. Ein Phänomen, das sich in praktisch allen Asset-Klassen bemerkbar machte, so die Analysten der Deutschen Bank. Am meisten hätten jedoch europäische Aktien gelitten. Als Hauptgründe hätten Akteure durchweg die Parlamentswahlen in Italien sowie die Bekanntgabe der SPD-Mitgliederbefragung angeführt.

