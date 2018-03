BERLIN (Dow Jones)--Der im Wirtschaftsministerium für die Energiewende zuständige Staatssekretär Rainer Baake will seinen Posten räumen. Das bestätigte das Ministerium auf Nachfrage. Damit muss sich der künftige Hausherr Peter Altmaier (CDU) einen neuen Staatssekretär suchen. Zuerst hatte die Tageszeitung TAZ darüber berichtet.

Baake hält die im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD verabredete Energiepolitik für zu wenig ambitioniert, um die Erderwärmung wirksam zu bekämpfen. Von einem Staatssekretär werde zu Recht erwartet, dass er sich fortdauernd in Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Politiken und Zielen der Regierung befinde, schrieb der Grünen-Politiker in seinem Entlassungsgesuch. "Ich kann das von mir in Zukunft nicht mehr behaupten", erklärte Baake.

Er galt vielen in der Energiebranche, beim politischen Gegner sowie bei der Bergbau- und Energiegewerkschaft IG BCE als rotes Tuch und grüner Hardliner. "Und das ist auch gut so und wird höchste Zeit. Ideologen brauchen wir nicht beim Klimaschutz sondern Realitätssinn und vor allem Dingen Kostenbewusstsein", twitterte der frühere Unions-Fraktionsvize und Wirtschaftsexperte Michael Fuchs.

Der 62-Jährige hatte während der geplatzten Jamaika-Sondierungen versucht, die Abschaltung von Kohlekraftwerken mit der Leistung von 10 Gigawatt bis 2020 durchzusetzen. Dafür stach er Studien an die Presse ohne das Einverständnis von Ministerin Brigitte Zypries (SPD) und der Bundesnetzagentur durch. Er war Anfang 2014 vom damaligen Minister Sigmar Gabriel (SPD) als Staatssekretär berufen worden.

March 05, 2018 05:21 ET (10:21 GMT)

