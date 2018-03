Anfang Mai soll die kommende Finanzplanung der EU vorgestellt werden. Barbara Hendricks und ihre Ministerkollegen fordern darin mehr Geld fürs Klima.

Mindestens ein Fünftel des EU-Haushalts für den Klimaschutz: Dies forderte die amtierende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks am Montag gemeinsam mit 13 Kollegen aus anderen EU-Ländern. Der Appell richtet sich an die EU-Kommission, die am 2. Mai ihre Vorschläge für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre ab 2021 veröffentlichen will.

Hendricks' Staatssekretär Jochen Flasbarth erläuterte vor einem Umweltministertreffen ...

