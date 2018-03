Der britische Luxus-Automobilhersteller Jaguar Cars wird am Donnerstag die Produktionsversion seines lang erwarteten Herausforderers von Tesla (WKN:A1CX3T) vorstellen.



Der Jaguar I-Pace ist ein elektrischer SUV mit großer Reichweite. Abhängig von Jaguars Zeitplan für die Markteinführung könnte es der erste direkte Konkurrent von Teslas Model X werden.



Der I-Pace könnte also für Aufsehen sorgen. Lies selbst, was uns Jaguar bisher darüber erzählt hat:

Was Jaguar über den I-Pace im Jahr 2016 sagte

Jaguar ist im Besitz des indischen Unternehmens Tata Motors (WKN:A0DJ9M). Im November 2016 zeigte Jaguar den I-Pace erstmals auf der Los Angeles International Auto Show in "Konzeptform" (Show Car). Konzeptautos sind ein ...

