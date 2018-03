GoodToKnow

Die Rubina Real Estate GmbH mit Sitz in Berlin, ein preisgekröntes Maklerunternehmen, das für Service und operative Exzellenz bekannt ist, agiert ab April als Berkshire Hathaway HomeServices Rubina Real Estate

Berkshire Hathaway HomeServices gab heute den Vertragsabschluss mit ihrem ersten weltweiten Franchisenehmer bekannt, der Rubina Real Estate GmbH, einem preisgekrönten Maklerunternehmen, das in der Berliner Innenstadt und angrenzenden Regionen tätig ist. Das Maklerunternehmen wird ab April als Berkshire Hathaway HomeServices Rubina Real Estate auftreten.

"Rubina Real Estate ist eine ideale Erweiterung für unser Netzwerk und wir freuen uns, dass sie die Auszeichnung des ersten Franchisenehmers von Berkshire Hathaway HomeServices im Ausland führen wird", sagte Gino Blefari, President und CEO des Netzwerks. "Der Geschäftssinn des Maklerunternehmens und ihr Einsatz für Service und Wachstum spiegeln unsere eigenen Werte und Ansprüche wider. Rubina Real Estate ist ein Marktführer und hervorragend aufgestellt in Berlins boomendem Immobilienmarkt."

Neben der Betreuung der deutschen Hauptstadtregion bringt Rubina Real Estate Käufer und Investoren aus China, Indien und dem Nahen Osten nach Berlin. Die Firma ist eine Instanz in der Branche für den Wohnungsmarkt und wird häufig bei Banken, Kreditgebern und Immobilienentwicklern als Quelle für Immobilienwissen genutzt.

Rubina ist ein mehrjähriger Preisträger für Deutschland bei den renommierten International Property Awards, die jeden Herbst in London stattfinden. Im Jahr 2017 wurde das Maklerunternehmen als Best Real Estate Agency und Best Property Consultant (Marketing) für ganz Europa genannt.

"Wir sind stolz darauf, die Marke Berkshire Hathaway HomeServices nach Berlin und in andere Schlüsselmärkte zu bringen, in denen wir für Kunden arbeiten", sagte Carsten Heinrich, Mitgründer und Managing Director von Rubina Real Estate. "Die Marke trägt den Namen von Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc., einem der angesehensten und vertrauenswürdigsten Unternehmen der Welt. Wir sind davon überzeugt, dass die Marke in unseren Märkten gut angenommen wird und uns dabei hilft, über Europa, Asien und Amerika hinweg unsere weltweite Marke aufzubauen. Wir freuen uns auf einen neuen Wachstumsabschnitt als Berkshire Hathaway HomeServices Rubina Real Estate."

Berkshire Hathaway HomeServices ist weiterhin Amerikas am schnellsten wachsendes Immobilienvermittlungsnetzwerk mit mehr als 45.000 Maklern und 1.400 Büros, die seit Einführung der Marke im September 2013 unter ihr vereint wurden. Das Netzwerk wird Rubina Real Estate mit einer Reihe leistungsstarker Werkzeuge ausstatten, die sich auf Lead-Generierung und Netzwerkempfehlungen, Marketing- und Social Media-Unterstützung, internationale Verzeichnissyndikation, professionelle Ausbildung, Unternehmensberatung und mehr beziehen.

Heinrich, der mit seinem Führungsteam am 5. März während der jährlichen Sales Convention von Berkshire Hathaway HomeServices in San Antonio, Texas, offiziell dem Netzwerk beitreten wird, sagte, dass er und sein Team sich darauf freuen, Kundenempfehlungen mit Maklerunternehmen des Netzwerks auszutauschen und sich mit dem US-Immobilienmarkt auseinanderzusetzen. "Unsere Allianz wird für beide Seiten Vorteile bringen", sagte er. "Die Marke hat das Zeug für großen Erfolg weltweit, unser Unternehmen ist ebenfalls bereit und will wachsen."

Blefari sagte, Rubina Real Estate öffnet die Tür für weitere weltweite Franchisenehmer. "Wir haben den Ausbau des globalen Netzwerks sehr sorgfältig und durchdacht vorbereitet", erklärte er. "Wir werden in den kommenden Monaten fortfahren erstklassige Franchisenehmer in Europa, Asien, Nordamerika und darüber hinaus zu benennen."

Berkshire Hathaway HomeServices begann mit der globalen Expansion im Jahr 2016, indem es zuerst Infrastrukturen aufbaute, unter anderem mit dem Start einer leistungsfähigen Immobiliensuchplattform auf ihrer Website, www.berkshirehathawayhs.com. Globale Käufer von US-Immobilien können die Website in 12 Sprachen übersetzen, und ihre Immobiliensuchen führen die meisten Wohnobjekte in jeder Stadt auf, die von einem Franchisenehmer von Berkshire Hathaway HomeServices betreut wird. Das Netzwerk hat außerdem Objektsyndizierungsprogramme initiiert, die die Verkaufsobjekte seiner US-Franchisenehmer an Immobilien-Websites rund um die Welt versenden.

Über Berkshire Hathaway HomeServices Rubina Real Estate

Rubina Real Estate ist ein Maklerunternehmen mit Sitz in Berlin unter der Leitung des Managing Partners Carsten Heinrich. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 konzentriert sich die Rubina Real Estate GmbH darauf, internationale Investoren für den deutschen Immobilienmarkt zu gewinnen, insbesondere aus China, Indien und dem arabischen Raum. Die Rubina Real Estate GmbH wurde bereits mehrfach mit dem European Property Awards Real Estate ausgezeichnet. Besuchen Sie http://www.rubinarealestate.com/en/.

Über Berkshire Hathaway HomeServices

Berkshire Hathaway HomeServices ist ein in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien angesiedeltes Immobilienmakler-Netzwerk, das für eine neue Ära im Bereich Wohnimmobilien aufgestellt ist. Das Netzwerk, eine der wenigen Organisationen, die den weltweit renommierten Namen Berkshire Hathaway führen dürfen, fügt dem Immobilienmarkt ein eindeutiges Zeichen von Vertrauen, Integrität, Stabilität und Langlebigkeit hinzu. Die Marke wurde kürzlich in der J.D. Power's 2017 Home Buyer/Seller Satisfaction Study für "Highest Overall Satisfaction for Repeat Home Sellers Among National Full Service Real Estate Firms" (Höchste Gesamtzufriedenheit bei mehrmaligen Hausverkäufern unter den nationalen Full-Service-Immobilienfirmen) anerkannt. Besuchen Sie www.berkshirehathawayhs.com.

