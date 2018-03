GBP/USD - im Bär-Pullback-Modus

Diese Ausgabe stammt vom 03.05.2018 Um die aktuelle Ausgabe lesen zu können klicken Sie hier.





Die in der letzten FX-Ausgabe getätigte Aussage





... Im 4h-Chart wurde heute innerhalb der o.g. Konsolidierung ein bärischer Wimpel bei 1,3870 auf der Unterseite aufgelöst. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bären den o.g. Unterstützungsbereich bei 1,36 in den kommenden Tagen anlaufen sollten...





hat weiterhin Bestand. Die Paarung befindet sich aktuell im Bär-Pullback-Modus. Dieser stellt sich m Stundenchart als Bärenflagge dar. Diese kann sich in der kommenden Handelswoche durch aus bis in den Widerstandsbereich zwischen 1,3830 - 1,3890 erstrecken. Dort dürfte mit einem erneuten Angriff der Bären gerechnet werden. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Abwärtswelle in Richtung 1,3710 / 1,36 ist zur Zeit höher.





Haben Sie schon mal daran gedacht, das Traden systematisch zu erlernen? Ich habe die Trading-Ausbildung der Formationstrader im Rahmen des Mentor-Programms absolviert und das war der entscheidende Faktor für meinen Trading-Erfolg. Mehr über das Formationstrader-Mentorprogramm und wie Sie Ihre Trading-Fertigkeiten auf ein signifikant höheres Level bringen, erfahren Sie hier.





EUR/AUD - Trendfortsetzung - Da ist der Ausbruch! -





Am 17.02.18 stellte ich die Paarung vor. Damals war eine Entscheidung über eine mögliche Trendumkehr oder Trendfortsetzung noch nicht gefallen. Die Wahrscheinlichkeit der bullischen Fortsetzung überwog. Dazu meine Ausführungen vom 17.02.18:





... Zur Zeit verharrt das Paar knapp unterhalb der horizontalen Marke bei 1,575 in Form einer High-Base-Formation (blau markiert im Tageschart). Hier wird sich in den kommenden Tagen zeigen, ob die Kraft der Bullen ausreicht diese Marke aus dem Weg zu räumen und die nächste bullische Welle in Richtung 1,60 / 1,6140 zu starten. Zusätzliche Unterstützung erfahren die Bullen von der steigenden 20-Tage-Linie (aktuell bei 1,5558). Wir warten eine Entscheidung ab....





Am 01.03.18 erfolgte der Ausbruch auf der Oberseite. Damit werden die o.g. Ziele im Bereich von 1,60 / 1,6140 in den kommenden Tagen und Wochen freigeschaltet. Ein möglicher Bull-Pullback in Richtung Ausbruchszone bei 1,5750 böte nochmals die Gelegenheit eines Long-Einstiegs mit passenden CRV.





weitere Empfehlungen für Sie:



S&P 500: Folgt nun die 2. Abwärtswelle? https://goo.gl/fWj6L6



Prognose: Bitcoin, Ethereum, Komodo https://goo.gl/6vKqS9



Silber: Warum eine dynmaiche Bewegung kommen wird https://goo.gl/t9wjR5



Formationstrader auf Twitter: https://goo.gl/JJlILc



Formationstrader auf Facebook: https://goo.gl/rHcpyh





Die nächste Forex-Ausgabe erscheint am Montag Abend. Bis dahin traden Sie klug und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader bitte gewogen.





Thomas Krüger





Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen oder biete auch Einzelcoaching an. Schreiben Sie mir gerne unter tk@formationstrader.de.

Über den Autor:

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de