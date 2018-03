Hamburg - Italien hat gewählt, die SPD-Mitglieder haben über die Große Koalition (GroKo) abgestimmt, Donald Trump hat die Rhetorik gegenüber Europa in Handelsfragen verschärft. Eine kurze Einschätzung zu den Marktauswirkungen von Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg: Während durch das Ja zur GroKo in Deutschland ein Risiko aus den Märkten verschwunden sei, würden mit dem unklaren Wahlergebnis in Italien und der verschärften Handelsrhetorik von Donald Trump zwei neue Unsicherheitsfaktoren in den Vordergrund rücken.

Den vollständigen Artikel lesen ...