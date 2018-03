Hannover - Wie befürchtet haben die Parlamentswahlen in Italien eine politische Blockadesituation hervorgebracht, so die Analysten der Nord LB. Besorgniserregend sei vor allem das Ausmaß, in dem rechtspopulistische und eurokritische Strömungen den Zuspruch der Wähler gefunden hätten.

