Das sind in umgerechnet eine Milliarde Schwedische Kronen, die der Energiekonzern insbesondere in den Bau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen stecken will. Ein Schwerpunkt liegt dabei vor allem in den Niederlanden - aber auch in Deutschland erwägt Vattenfall die Teilnahme an Ausschreibungen.Vattenfall will dieses und kommendes Jahr eine Milliarde Schwedische Kronen, umgerechnet etwa 100 Millionen Euro, in die Entwicklung neuer großen Photovoltaik-Kraftwerke investieren. Dabei will der schwedische Energiekonzern die Photovoltaik-Anlagen insbesondere auch an bereits bestehende Windparks bauen, wie ...

