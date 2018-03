Die Pläne für einen Börsengang des Lkw-Geschäfts von Volkswagen nehmen einem Insider zufolge Gestalt an. Das Management von Volkswagen Truck & Bus unter Führung von Andreas Renschler habe in der vergangenen Woche über Wege an den Kapitalmarkt diskutiert, erklärte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montag. Ein Börsengang bleibe dabei eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...