Die Schweizer entscheiden sich für einen Fortbestand ihrer Rundfunkgebühren. Die Debatte könnte auf Deutschland abstrahlen.

Die Revolution bleibt aus: 71,6 Prozent der Schweizer stimmten am Sonntag für den Erhalt der umstrittenen Rundfunkgebühren. Die Initiative No-Billag hatte die Volksabstimmung herbeigeführt. Billag nennt sich in der Schweiz die Organisation, die die Gebühren für den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk bei den Bürgern eintreibt - ähnlich wie der Beitragsservice in Deutschland.

Mit einem derart positiven Ergebnis hatten die Wenigsten gerechnet - schließlich steht das öffentlich finanzierte Mediensystem, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, massiv in der Kritik.

Erleichterung deshalb in Deutschland in den Reihen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ulrich Wilhelm, Vorsitzender der ARD, nannte den Ausgang der Abstimmung "ein wichtiges Signal für unabhängigen Qualitätsjournalismus auch über die Schweiz hinaus". Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei eine Klammer für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es sei falsch, allein auf die Kräfte des Marktes zu vertrauen. "Mit einer Vielzahl an Marktlösungen und Bezahlmodellen wird es nicht gelingen, für die unterschiedlichsten Interessen ein so breites Gesamtpaket in dieser Qualität und regionalen Vielfalt zu liefern", sagte Wilhelm.

Der Schweizer Volksabstimmung vorangegangen war eine lange Diskussion um die Rolle des öffentlich finanzierten Mediensystems in Zeiten der Digitalisierung und des Erstarkens neuer Wettbewerber wie Google und Facebook. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft ...

