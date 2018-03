Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Scaled Agile, Inc., der Anbieter des weltweit führenden Rahmenwerks für Unternehmensagilität, gab heute den Start der Registrierung für den ersten jährlichen 2018 Regional SAFe Summit, Europe (http://europe.safesummit.com/) bekannt, der vom 25. bis 28. Juni in Frankfurt stattfinden wird. Zu der viertägigen Veranstaltung, auf der Inhalte und Kundenerfolgsgeschichten präsentiert werden, die für SAFe-Profis in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) am wichtigsten sind, werden 400 Teilnehmer erwartet.



Der 2018 Regional SAFe Summit, Europe (http://europe.safesummit.com/) ist für alle interessant, die sich mit SAFe beschäftigen, also für Fachleute, Ausbilder, Berater, Scaled Agile-Partner und Führungskräfte aus der Unternehmenswelt. Die Veranstaltung setzt sich aus drei Teilen zusammen: einem speziellen Partnertag (http://europe.safesummit.com/partner-summit/), einer Vorkonferenzschulung (http://europe.safesummit.com/pre-conference-training/) und einer zweitägigen Hauptkonferenz (http://europe.safesummit.com/safe-summit/). Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten zu erweitern, Wissen auszutauschen, sich miteinander zu vernetzen, mit Vordenkern und Meinungsbildnern in Kontakt zu treten und aus erster Hand zu sehen, wie Unternehmen SAFe einsetzen, um ihren Kunden kontinuierlich Mehrwert zu bieten.



"Die Region EMEA hat sich zu einem Dreh- und Angelpunkt für das Wachstum und die Aktivitäten von SAFe-Fachleuten entwickelt", so Michael Stump, Vice President of Partner Development and Enablement bei Scaled Agile, Inc. Die Einführung des Rahmenwerks schreitet weltweit immer schneller voran und die Nachfrage nach einem günstig gelegenen SAFe-Gipfel in Europa war enorm. Wir freuen uns, diese Nachfrage mit dieser hochkarätigen Veranstaltung zu erfüllen, auf der die SAFe-Community der EMEA-Region Neues dazulernen, Kontakte knüpfen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse für Unternehmen aus allen Branchen austauschen kann.



Die Agenda des regionalen SAFe-Gipfels 2018:



25.-26. Juni: Vorkonferenzschulung (http://europe.safesummit.com/pre-conference-training/):



Die Teilnehmer können ihre Zeit beim Regional SAFe Summit, Europe maximieren, indem sie an einem dieser Kurse teilnehmen: SAFe DevOps, SAFe Scrum Master und SAFe Product Owner/Product Manager.



26. Juni: Partnertag (http://europe.safesummit.com/partner-summit/):



Auf dieser eintägigen Veranstaltung ausschließlich für Scaled Agile-Partner geht es rund um den Aufbau eines erfolgreichen Supports und um die Implementierung von SAFe-Produkten und -Dienstleistungen.



27.-28. Juni: Hauptkonferenz (http://europe.safesummit.com/safe-summit/):



Auf der zweitägigen Hauptkonferenz erwarten Sie Grundsatzreden von Branchenführern, acht technische Sitzungen, Kundenerfolgsgeschichten aus der Region, Lightning Talks, Ausstellungen und eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Networking. Die Teilnehmer können neue Strategien erlernen, um den Kundennutzen effektiver zu steigern. Außerdem werden sie erfahren, wie einige der weltweit größten Unternehmen SAFe einsetzen, um die Qualität zu verbessern, Produkteinführungszeiten zu beschleunigen und das Engagement der Mitarbeiter zu erhöhen.



Sie können sich ab sofort auf der Website europe.safesummit.com (http://europe.safesummit.com/) registrieren. Die ersten 75 Personen, die sich registrieren, erhalten einen Rabatt von 100 EUR für die Hauptkonferenz. Die ersten 50 Teilnehmer, die sich für eine Vorkonferenzschulung anmelden, erhalten einen Rabatt von 50 EUR.



Neben dem regionalen SAFe-Gipfel 2018 in Frankfurt findet vom 25. bis 28. Juni 2018 in Washington, DC, ein globaler SAFe-Gipfel (http://www.safesummit.com/) statt. Dieser "Global SAFe Summit", der voraussichtlich 1500 Teilnehmer anziehen wird, ist das weltweit größte Treffen, bei dem der Schwerpunkt ausschließlich auf SAFe und seiner Anwendung in der Praxis liegt.



Informationen zu Scaled Agile, Inc. (SAI):



Scaled Agile, Inc. (http://www.scaledagile.com/) ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweiten führenden Rahmenwerk für Unternehmensagilität (http://www.scaledagileframework.com/). Mittels Schulungen und Zertifizierungen, einem globalen Partnernetzwerk und einer wachsenden Community von über 200.000 geschulten Fachleuten hilft Scaled Agile Unternehmen dabei, verbesserte Systeme zu entwickeln, das Engagement ihrer Mitarbeiter zu erhöhen und die Geschäftsergebnisse zu steigern.



