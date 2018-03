Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Montag von den Anfangsverlusten erholt und am späten Vormittag sogar zugelegt. Das Marktgeschehen war Händlern zufolge zunächst von einer gewissen Nervosität wegen der unklaren Lage nach den Parlamentswahlen in Italien und dem drohenden Handelsstreit mit den USA geprägt. Dann setzte sich jedoch eine Erholung durch.

Der Eurostoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte zuletzt 0,38 Prozent höher bei 3337,40 Punkten, nachdem er in der Vorwoche um rund dreieinhalb Prozent nach unten gerauscht war. Der französische CAC-40 gewann 0,35 Prozent auf 5154,63 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,42 Prozent auf 7099,77 Punkte.

Der Mailänder Leitindex FTSE MIB fiel nach der Italien-Wahl im frühen Handel um 2,1 Prozent, halbierte ...

