BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Bundestag die CDU-Vorsitzende Angela Merkel wie angekündigt für die Wahl zur Bundeskanzlerin vorgeschlagen. "Der Bundespräsident hat mit Schreiben vom heutigen Tag dem Deutschen Bundestag vorgeschlagen, gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes Frau Angela Merkel zur Bundeskanzlerin zu wählen", teile die Sprecherin des Bundespräsidenten in einer Pressemitteilung mit. "Über den Zeitpunkt der Wahl entscheidet der Deutsche Bundestag", hieß es in der Mitteilung. Merkel soll laut Unions-Fraktionschef Volker Kauder am 14. März vom Bundestag erneut zur Kanzlerin gewählt werden.

March 05, 2018 05:40 ET (10:40 GMT)

