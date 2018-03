PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Fresenius SE von 95 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe den US-Generikahersteller Akorn aus seinem Bewertungsmodell für Fresenius gestrichen und daher seine Gewinnschätzungen reduziert, schrieb Analyst Justin Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Fresenus will Akorn übernehmen. Akorn stand zuletzt aber wegen möglicher Unregelmäßigkeiten im Fokus, weshalb Fresenius auch einen Rückzug nicht ausgeschlossen hatte./ajx/zb/ag

Datum der Analyse: 05.03.2018

ISIN DE0005785604

AXC0155 2018-03-05/12:12