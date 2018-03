Berlin (ots) - Einladung zur Pressekonferenz am 19. März 2018: Krankenhaus-Report 2018 - Krankenhauslandschaft bedarfsgerecht gestalten



Bestandsschutz oder Aufbruch? Die Krankenhausstrukturen in Deutschland müssen sich verändern, wenn sie zukunftsfähig bleiben sollen. Doch die Weiterentwicklung geht trotz der gesetzlich vorhandenen Möglichkeiten nur zögerlich voran.



Wie können die Qualitätsziele des Krankenhausstrukturgesetzes in die Praxis gebracht werden? Was muss passieren, um die Krankenhauslandschaft nach vorne zu bringen?



Wie der Weg zu einer bedarfsgerechten Krankenhausplanung aussehen sollte, beantworten Wissenschaft, Politik und der AOK-Bundesverband, unter anderem auf der Basis empirischer Machbarkeitsanalysen, auf der



Pressekonferenz "Krankenhaus-Report 2018" Montag, 19. März 2018 um 11 Uhr Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin



Ihre Gesprächspartner sind:



Prof. Dr. Reinhard Busse Technische Universität Berlin, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Fakultät für Wirtschaft und Management



Jürgen Klauber Herausgeber des Krankenhaus-Reports und Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO)



Karl-Josef Laumann Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen



Martin Litsch Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes



