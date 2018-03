Mannheim (ots) - Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft e.V. gibt es knapp 1,6 Millionen Photovoltaikanlagen in Deutschland. Davon gehören rund 928 000 Privathaushalten. Die Anlagen sind unzähligen Gefahren ausgesetzt. Ein unvorhergesehener Schaden, zum Beispiel durch ein Unwetter, kann da schnell passieren und für den Besitzer der Solaranlage sehr teuer werden. Um ihre Kunden aus dem privaten wie auch gewerblichen Bereich vor diesen finanziellen Folgen zu schützen, hat die INTER Versicherungsgruppe Ende Februar ihre Photovoltaikversicherung verbessert. Nur ein dauerhaft störungsfreier Betrieb der Photovoltaikanlage sorgt für höchsten Energieertrag. In Zeiten des Klimawandels nimmt die Zahl an extremen Natur- und Wetterereignissen jedoch stark zu. Gegen solche sowie auch weitere eintretende Schäden an der Anlage schützt die Photovoltaikversicherung der INTER. Der Tarif ersetzt neben den versicherten Sach- und Diebstahlschäden auch die daraus resultierenden Ertragsausfälle. Bei Bedarf kann darüber hinaus eine separate Montage- oder die Betreiber-Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.



Weitere Neuerungen der INTER Photovoltaikversicherung sind:



- Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Schäden bis zu 50.000 EUR - Versicherung von Wechselrichtern, Ladereglern und Energiespeichersystemen (z.B. Akkumulatoren oder Batteriespeicher) - Zusatzkosten bis zu 150.000 EUR - sofortiger Reparaturbeginn bei Schäden bis zu 20.000EUR



Mehr Informationen zur Photovoltaikversicherung und zu weiteren Leistungen erfahren Sie unter www.inter.de/photovoltaik.



OTS: INTER Versicherungsgruppe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25270 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25270.rss2



Pressekontakt:



André Dinzler Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (06 21) 427-1334 presse@inter.de