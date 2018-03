...früh zugreifen. Wir mahnen dies wiederholt an. In den teilweise sehr engen Märkten sind 10 % Tagesverlust jederzeit möglich. Beispiel AUMANN mit 56 € am Freitag gegenüber 93 € als Topwert vor vier Monaten. Das lässt sich anhören. Der Tiefstkurs lag bei 49/50 €. Spätestens bei 50 € können Sie in Position gehen. Dann ist die Luft raus.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. Falls Sie diese nicht abonniert haben, lesen Sie sie bitte im Einzelabruf bei unserem Partner www.BoersenKiosk.de. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info