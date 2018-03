marktEINBLICKE um 12: DAX kämpft sich zurück über 12.000-Punkte-Marke, Siltronic sorgt für Begeisterung

Nach einem schwachen Auftakt in den Montaghandel sah es so aus, als sollte die negative Stimmung am Markt auch zu Beginn der neuen Woche anhalten. Doch dann konnte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) in die Gewinnzone drehen. Neben neuer Klarheit in der deutschen Politik dürften Anleger hoffen, dass aus der Sache mit den US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte doch kein Handelskrieg wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,9% 12.022

MDAX +1,1% 25.501

TecDAX +2,2% 2.536

SDAX +1,0% 11.825

Euro Stoxx 50 +0,5% 3.341

Die Topwerte im DAX sind RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005) und Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1). Sehr interessant geht es auch in der zweiten Reihe zu. Siltronic (WKN: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001), das Unternehmen, das Wafern für die Halbleiterindustrie fertigt, konnte bei Anlegern mit den 2017er-Zahlen und dem Ausblick für Begeisterung sorgen.

