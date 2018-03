In Syrien können die Menschen in Ost-Ghuta aufatmen. Nach Tagen der Isolation konnten erstmals Lastwagen mit Hilfsgütern in die Stadt fahren.

Erstmals seit der Eskalation der Gewalt im belagerten Ost-Ghuta hat ein Hilfskonvoi die syrische Region erreicht. Dutzende Lastwagen mit medizinischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...