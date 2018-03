Wien - Ob der jüngste Kurseinbruch bei Bitcoin (vom Hoch bei 19.666 am 17. Dezember 2017 auf das Intra-Day Tief von 5.920 am 6. Februar 2018 entspricht immerhin einem Minus von 70%) eine nachhaltige Zäsur oder nur eine der bei Kryptowährungen üblichen "Korrekturen" darstellt, wagen wir kurzfristig nicht zu beurteilen (der Kurs hat sich seither bereits wieder auf rund 11.000 erholt), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Den vollständigen Artikel lesen ...