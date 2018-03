SMA hat sich mit einem Großspeichersystem bei den pv magazine Speicher Highlights beworben, das besonders groß ist, sich zum Aufbau von Stromnetzen eignet und eine besonders schnelle Reaktionszeit hat. Damit erreichte das Unternehmen in dem Ranking von pv magazine den dritten Platz.Anlässlich der Energy Storage Europe, die vom 13. bis 15 März in Düsseldorf stattfindet, hat pv magazine innovative Speichertechnologien der Aussteller von anerkannten Branchenexperten bewerten lassen. Das vollständige Ranking und die Kriterien stellen wir in der pv magazine energy + storage Sonderausgabe vor, die in ...

