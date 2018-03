NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die von US-Präsident angekündigten US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte steigerten die Unsicherheit im Metall- und Bergbausektor, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auf den ersten Blick erkenne er jedoch potenziell positive Auswirkungen auf den Sektor und auf Glencore./edh/la

Datum der Analyse: 05.03.2018

