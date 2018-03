NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen. Die von US-Präsident angekündigten US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte steigerten die Unsicherheit im Metall- und Bergbausektor, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auf den ersten Blick erkenne er jedoch potenziell positive Auswirkungen auf den Sektor. Leicht negativ könnte sich die geplante Maßnahme jedoch auf Rio Tinto auswirken./edh/la

Datum der Analyse: 05.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0007188757

AXC0160 2018-03-05/12:34