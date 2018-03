Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba bietet ihren Großkunden aus den Bereichen Immobilien- und Firmenkunden ab sofort moderne digitale Kundenportale an, die über intuitiv zu bedienende Dashboards einen 360°-Blick auf die bestehende Geschäftsbeziehung ermöglichen. "Mit diesem digitalen Service bieten wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden. Denn wir haben uns konsequent an ihren Bedürfnissen nach einfachen, schnellen und transparenten Prozessen orientiert", erklärt Dr. Norbert Schraad, für das Firmenkundengeschäft zuständiges Vorstandsmitglied der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen.



Neben informativen Übersichten können die Kundenportale zum Austausch von Dokumenten, Informationen und Daten genutzt werden. "Ein gemeinsamer Datenraum, der auch eine lückenlose Dokumentation unserer Geschäftstätigkeiten mit unseren Immobilienkunden ermöglicht, ist für alle Beteiligten ein wesentlicher Zugewinn", sagt dazu Christian Schmid, designiertes Vorstandsmitglied der Helaba für das Immobiliengeschäft. Darüber hinaus ist es mit dem Immobilienkundenportal bereits in der initialen Version möglich, die Geschäftsanbahnung bis hin zum Transaktionsabschluss über das Portal abzuwickeln. Beim weiteren Ausbau der Angebote verfolgt die Helaba einen agilen Ansatz und lässt die direkten Kundenfeedbacks aus den ersten Releases in die Weiterentwicklung mit einfließen. Auf Basis dieser Kundenfeedbacks und in Zusammenarbeit mit dem Portalentwickler CREALOGIX und dem IT-Dienstleister adesso wird die Helaba ihre Digital-Banking-Portale kontinuierlich weiterentwickeln.



Mit der Einführung der Kundenportale hat die Helaba einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur digitalisierten Landesbank gemacht. Dieser Weg wird konsequent weiter verfolgt, um die Zusammenarbeit mit den Kunden noch zielführender und effizienter zu gestalten.



