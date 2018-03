Unterföhring (ots) - - Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 19.00 Uhr alle vier Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live als Einzelspiele und in der exklusiven Original Sky Konferenz



Am Dienstagabend berichtet Sky ab 19.00 Uhr live. Moderator Michael Leopold begrüßt unter anderem Sky Experte Christoph Metzelder und Fußballmanager Jonas Boldt im Studio, wenn es zu einem wahren Königsklassen-Duell kommt: Im Prinzenparkstadion trifft Paris St.-Germain auf die Königlichen von Real Madrid. Das Hinspiel hielt bereits, was sich Fußballfans zuvor von ihm versprochen hatten - ein hochklassiges Fußballspiel. Dank eines Doppelpacks von Cristiano Ronaldo siegten die Spanier letztlich mit 3:1 und haben so eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Die Franzosen hingegen müssen nicht nur einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen, sondern zudem auf Stürmer-Star Neymar verzichten. Der Brasilianer fällt nach einer Fußverletzung wochenlang aus und kann lediglich die Daumen drücken, dass PSG den Viertelfinaleinzug noch schafft.



Nicht allzu große Hoffnungen dürfte sich der FC Porto machen. 0:5 verloren die Portugiesen das Hinspiel vor heimischer Kulissen gegen den FC Liverpool. Die Begegnung zwischen den Reds und den Dragões übeträgt Sky exklusiv live.



Am Dienstag sind außerdem der Journalist Rafael Buschmann (SPIEGEL) und Physiotherapeut Oliver Schmidtlein zu Gast, der unter anderem für den FC Bayern München und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tätig war.



Tottenham - Juve exklusiv und zusätzlich in UHD



Mit der Partie Tottenham Hotspur - Juventus Turin steht am Mittwoch erneut ein vielversprechendes Spiel auf dem Programm. Zwar ist die Partie nach dem 2:2 im Hinspiel völlig offen, die beiden Gegentore könnten dem Vorjahresfinalisten aus Italien jedoch zum Verhängnis werden. Sky überträgt die Begegnung zusätzlich auf Sky Sport UHD.



Darüber hinaus empfängt Manchester City den FC Basel, der nur noch theoretisch Chancen aufs Weiterkommen hat. Im Hinspiel setzte es ein klares 0:4, die Elf von Trainer Pep Guardiola war für die Schweizer eine Nummer zu groß.



Neben Sky Experte Lothar Matthäus sind bei Moderatorin Jessica Kastrop der Trainer Uwe Rösler, die Journalistin Birgit Schönau (SZ) und der ehemalige englische Fußballprofi und Trainer Clive Allan zu Gast. Sky überträgt in dieser Woche alle vier Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live, drei davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Alle Partien bietet Sky als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz an.



Europa League: Borussia Dortmund - FC Red Bull Salzburg live und exklusiv bei Sky



Am Donnerstagabend betritt dann wieder der BVB die internationale Bühne. Nach dem knappen Weiterkommen gegen Atalanta Bergamo trifft Schwarzgelb nun im Achtelfinale auf den FC Red Bull Salzburg. Die Österreicher setzten sich gegen den spanischen Erstligisten Real Sociedad durch, sind gegen Dortmund jedoch klarer Außenseiter. Sky überträgt das Hinspiel am Donnerstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv.



Im Anschluss daran folgt ab 21.00 Uhr das Hinspiel von RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg. Während RB in der Zwischenrunde mit Neapel einen Titelaspiranten aus dem Turnier warf, setzte sich St. Petersburg gegen Celtic Glasgow durch.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



