Das innovative, immersive Shoppingerlebnis, das von Kreativdirektorin Clare Waight Keller gestaltet wurde, ist ab sofort in Großbritannien, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Italien online.



Nach dem Start seiner neuen E-Commerce-Plattform für alle Kanäle im September 2017 gibt das Modehaus Givenchy bekannt, seinen Fans und Followern in seinen fünf europäischen Hauptmärkten Großbritannien, Italien, Deutschland, Niederlande und Spanien das Shopping-Erlebnis givenchy.com bieten zu können.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:



Der Onlineshop http://www.givenchy.com, dessen Webdesign unter der Leitung von Kreativdirektorin Clare Waight Keller mit der Londoner Agentur R/GA kreiert wurde, bietet dem renommierten Modeunternehmen mehr Kundennähe denn je zuvor. Seine sehr ansprechende Benutzeroberfläche, die von einer 360°-Strategie inklusive Online-Medien, E-Mailing und Social Media gestützt wird, gibt den Followern die Unmittelbarkeit, die sie sich wünschen, und die Freiheit, ihr Givenchy-Erlebnis nach Belieben zu gestalten.



Givenchy.com ist der exklusive Onlineshop für europäische Kunden, die Teile aus Clare Waight Kellers Debütkollektion Frühjahr-Sommer 2018 kaufen möchten. Und der Start des Webshops ist perfekt abgestimmt auf den Verkaufsstart der Kollektion in den Boutiquen am 5. März.



Bilder der ersten Givenchy-Kollektion von Clare Waight Keller werden ab dem 15. Februar online zu sehen sein, noch vor der Präsentation in den Boutiquen. Fotos von Steven Meisel aus der aktuellen Werbekampagne passen nahtlos in das klare, fließende Layout, das einen interessanten Mix aus News, thematischen Features und Echtzeitzugriff auf Modenschauen bietet. Die Möglichkeit zur Erkundung des Givenchy-Universums ist eng verzahnt mit aktuellen Funktionen wie Exklusivmodellen im Internet, Vorschau auf Pre-Fall-Modelle, VIPs in Givenchy-Outfits und dem kompletten Einzelhandelsangebot der Pret-à-Porter-Kollektionen für Damen und Herren sowie Accessoires. Alle Produkte werden in Aufnahmen mit hoher Auflösung und aus bis zu acht verschiedenen Blickwinkeln pro Modell präsentiert.



Darüber hinaus bietet die Website den Kunden aus Givenchys fünf europäischen Hauptmärkten direkten Zugang zu den neuen Produkten, die jeden Monat in die Kollektionen aufgenommen werden, und zu den von Clare Waight Keller entworfenen Kapsel-Kollektionen, die nur für den Online-Verkauf bestimmt sind, sowie vorrangigen Zugang zu Key Pieces ("jetzt neu"), bevor sie weltweit im Einzelhandel angeboten werden.



Gemäß der Multi-Channel-Strategie von Givenchy ermöglicht es die zentrale Shopping-Funktion der Plattform den Kunden, die Verfügbarkeit der Artikel in den Retail Stores der Marke abzufragen, die Lieferung ihrer Online-Einkäufe in ein bestimmtes Geschäft zu wählen (Click & Collect) und Boutique-Termine für Anproben zu buchen.



Mit diesem Launch feiert givenchy.com den Start einer Reihe von internationalen Roll-Outs, die für 2018 terminiert sind.



http://www.givenchy.com



