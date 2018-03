Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte sind überzeugend ins Jahr 2018 gestartet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniGlobal-Fonds (ISIN DE0008491051/ WKN 849105).Der MSCI World-Index sei im Januar in lokaler Währung um 3,7 Prozent gestiegen. Getrieben worden seien die Kurse unter anderem von starken US-Börsen: Der Dow Jones Industrial Average habe im Januar 5,8 Prozent gewonnen und sei erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 25.000 Punkten gesprungen. Der marktbreite S&P 500-Index habe sich um 5,6 Prozent verbessert. Der US-Aktienmarkt profitiere derzeit stark von den steigenden Gewinnerwartungen der Analysten. Die im Dezember verabschiedete Steuerreform sorge für eine Welle von positiven Gewinnrevisionen.

