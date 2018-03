Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Während ich diesen gabb abschicke, ist Peter Bäßler, Chef des Austria Börsenbrief, zu Besuch und wir plaudern über dies und das - Bild http://photaq.com/page/pic/71046 . Und der ABB ist ja quasi Teil eines Familienbetriebs, denn auch Tochter Franziska und Sohn Philipp arbeiten mit. Stichwort Familienbetriebe: Das ist das grosse Thema im bereits fast fertigen nächsten Börse Social Magazine, das diese Woche in die Druckerei geht. Gesprochen wurde u.a. mit Palfinger, Andritz, Rosenbauer, der Wiener Börse zum neuen ATX Family ,einem Chef eines Familienbetriebs, der sich als Privatanleger in österreichischen Aktien outet sowie der Rosinger Group, die in der Wiener...

Den vollständigen Artikel lesen ...