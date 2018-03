Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . In unserer wikifolio-Hitliste nach Trades ist S&T weit vorne. News gibt es vom Co-Gründer der Ur-S&T, Thomas Streimelweger, jetzt ja mit red-stars.com unterwegs. Streimelweger zufolge hätten 2017 alle Firmen seiner red-stars-Gruppe ihre Umsätze mehr als verdoppeln können, das Trio Sclable, KiwiSecurity (beide hatten wir in der Frühphase via Magazine-Vorgänger "Fachheft" vorgestellt) und Slash sei bereits profitabel. Für 2018 soll die Familie wieder "zumindest um 100 Prozent" wachsen, die Profitabilität der red-stars-Gruppe sei in Reichweite. Zugekauft werden sollen Firmen mit Fokus auf angewandte AI, Big Data, Blockchain und Sharing. Dazu stellt red-stars.com eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...