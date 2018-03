... können interessierte Anleger die Anteilsscheine zeichnen. 150 Millionen Aktien kommen auf den Markt. Die Preisspanne wurde bei 26 bis 31 Euro angesiedelt. Die Zeichnungsfrist endet am 15. März, die Handelsaufnahme ist für den 16. März im Handelssegment Prime Standard an der Frankfurter Börse geplant.



Unterstellt man, dass die Aktien zum Höchstpreis von 31 Euro zugeteilt werden, läge der Emissionserlös bei 4,6 Milliarden Euro. Healthineers käme dann auf eine Unternehmensbewertung von 31 Milliarden Euro. Dieser Ansatz bewegt sich deutlich unter dem Niveau, das nach der IPO-Ankündigung für möglich gehalten wurde. Auf bis zu 40 Milliarden Euro wurde der Wert von Healthineers taxiert. Dass man beim Bewertungsansatz nun zurückhaltender zu Werke geht, ist auch dem schwachen Marktumfeld geschuldet. Zu groß war wohl die Angst davor, dass die Investoren ihren Daumen senken.



Die auszugebenden Aktien stammen aus dem Bestand von Siemens. Neue Papiere werden nicht in Umlauf gebracht. Geht das IPO wie geplant über die Bühne, hätten wir es hier mit dem viertgrößten Börsengang überhaupt in Deutschland zu tun. Nur die Dt. Telekom, Dt. Post und Infineon spielten mehr Geld ein.



An der Börse zählt die Vergangenheit nicht viel, der Fokus liegt auf Gegenwart und Zukunft. Vor ein paar Monaten noch hätten wir unseren Lesern eine Zeichnung bedenkenlos empfohlen. Aktuell stellt sich die Ausgangslage aber so dar, dass wir keine allzu üppigen Zeichnungsgewinne erwarten und ein recht hohes Risiko sehen, dass die Aktie in den Wochen nach dem IPO unter den Ausgabepreis (egal wo dieser letztlich angesiedelt wird) abtauchen wird. Das Geschäftsmodell ist grundsätzlich interessant und die Perspektive ist durchaus ansprechend. Aber der Zeitpunkt für den Börsengang ist unglücklich. Entsprechend halten wir einen Direkteinstieg für verzichtbar. Das Papier wird nicht davonlaufen, im besten Fall ergeben sich sogar noch verlockendere Kaufgelegenheiten.



