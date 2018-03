Am Donnerstag steht die nächste Zinssitzung der EZB an. Die Wahl in Italien und jüngste Ankündigungen Trumps sorgen vorab für Anspannung.

Eine schwierige Regierungsbildung in Italien und ein drohender Handelskrieg: Die Sorgenfalten von EZB-Präsident Mario Draghi dürften nicht kleiner geworden sein, wenn er am Donnerstag nach der Zinssitzung in Frankfurt vor die Presse tritt. Unruhe an den Finanzmärkten aufgrund politischer Turbulenzen ist das letzte, was die Europäische Zentralbank bei ihrer langsamen Abkehr von der ultra-lockeren Geldpolitik gebrauchen kann. Zumal die neuen Prognosen der Notenbank-Volkswirte erneut zeigen dürften, dass das Inflationsziel der Währungshüter ein gutes Stück entfernt bleibt. An den Leitzinsen, die bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, wird die EZB aller Wahrscheinlichkeit nach nicht rütteln.

"Wenig begeistert wird die EZB über die mit der Ankündigung Donald Trumps, Strafzölle auf Stahl und Aluminium zu erheben, wachsende Gefahr eines globalen Protektionismus-Wettlaufs sein", schätzt NordLB-Volkswirt Christian Lips. Die EU hat ...

