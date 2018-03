Die Ölnachfrage wird in den kommenden Jahren stark steigen. Doch das Ölkartell dürfte davon kaum profitieren.

Wenn heute in Houston mit der Cera-Week das größte Branchentreffen der Ölindustrie beginnt, dann dürften die meisten Produzenten nach drei Jahren der Ölpreisdepression wieder bester Laune sein: Öl kostet wieder deutlich mehr als noch vor zwei Jahren, Umsätze und Gewinne sprudeln.

Der Stimmung der dafür maßgeblich verantwortlichen Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat die Internationale Energieagentur (IEA) zum Auftakt des Treffens aber einen empfindlichen Dämpfer verpasst. In ihrem jüngsten Fünf-Jahres-Ölausblick stellt das Pariser Institut klar: Bis 2023 braucht es trotz starker Nachfrage kein zusätzliches Öl des Kartells.

Dabei klingt die eine Seite der Prognosen vielversprechend: Die globale Nachfrage werde bis 2023 um 6,9 Millionen auf dann 104,7 Millionen Barrel (à 159 Liter) pro Tag anziehen. Allerdings wird das "explosive Wachstum", wie IEA-Chef Fatih Birol den Schieferöl-Boom schon umschrieb, rund 80 Prozent dieses gestiegenen Öldurstes stillen. Weitere 20 Prozent werden von Brasilien, Kanada und Norwegen gedeckt.

Unter dem Strich würde also kein weiteres Öl der Opec gebraucht. "Die USA werden den Ölmärkten in den nächsten fünf Jahren ihren Stempel aufdrücken", sagt Birol. Damit bleibt das Ölkartell in seiner Kürzungsstrategie gefangen. Seit Januar 2017 verzichten die 14 Mitgliedsstaaten sowie zehn Partnerländer, darunter Russland, auf 1,8 Millionen Barrel ihrer Produktion.

Ziel des Markteingriffs ist es, das Überangebot am Ölmarkt abzubauen. Tatsächlich hält sich die Kürzungsallianz entgegen ursprünglicher Marktzweifel ...

