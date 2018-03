Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Montag zu einer Erholung von den starken Verlusten der Vorwoche an. Bei einer weiterhin erhöhten Volatilität hat der SMI dabei die Marke von 8'700 Punkten wieder erreicht. Trotz des Kursanstiegs halten viele Marktbeobachter die jüngste Talfahrt für noch nicht ausgestanden. Denn die Nervosität im Zusammenhang mit dem von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelsstreit bleibe hoch, nachdem dieser übers Wochenende nun auch den europäischen Autoherstellern mit Strafsteuern gedroht hatte. Einen überschaubaren Einfluss auf das Börsengeschehen haben die Resultate der Wahlen in Italien sowie das "Ja" der SPD in Deutschland zur grossen Koalition.

Die Zürcher Kantonalbank erachtet es zwar als unwahrscheinlich, dass in den USA wirklich eine "Loose-Loose-Strategie" zur Anwendung kommt. Insgesamt stelle die Ankündigung von Strafzöllen und die drohende Ausweitung auf einen regelrechten Handelskrieg aber eine schwierig einzuschätzende Situation dar, schreibt die Bank in einer Markteinschätzung. Die Unsicherheit an den Börsen sei deshalb gross. Für eine gewisse Zurückhaltung in der laufenden Woche dürfte zudem der für Freitag angesagte Arbeitsmarktbericht in den USA sorgen, der weiteres Licht in die künftige Gestaltung der Zinsen der amerikanischen Notenbank bringen sollte.

Der Swiss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...