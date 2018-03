Hannover - Das Wochenende brachte einerseits neue Sicherheit und andererseits zusätzliche Unsicherheiten: So votierten die SPD-Mitglieder für eine Große Koalition in Deutschland, die italienischen Wähler entschieden sich dagegen zunächst einmal für eine anstehende Hängepartie im Land des Stiefels, so die Analysten der NORD LB.

