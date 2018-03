Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 189 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Es sei fraglich, ob sich die Nutzfahrzeugsparte der Wolfsburger in nächster Zeit zu einem für die Anleger angemessenen Preis an die Börse bringen lasse, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Sinnvoller wäre wohl eine Modulstrategie mit Man und Scania./ag/mis Datum der Analyse: 05.03.2018

