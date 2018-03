Die Allianz verzeichnet gute Zahlen, trotz Stürmen und Unwettern im vergangenen Jahr. Besonders bei den Autoversicherungen gab es ein kräftiges Plus.

Die Allianz hat im umkämpften Markt der Autoversicherungen in Deutschland Boden gut gemacht. Im vergangenen Jahr gewann der größte deutsche Versicherer 150.000 neue Kfz-Kunden hinzu, wie die Allianz Deutschland am Montag in München mitteilte. Damit sind bei ihr nun bundesweit 8,5 Millionen Fahrzeuge versichert.

