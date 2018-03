zu Teil 4: Automatisierung in der Planung von Elektroinstallationen berücksichtigen

Das Gateway (Bild 13) eröffnet dem Elektrohandwerk die Möglichkeit, jetzt auch KNX-Taster für die Wandbedienstellen und KNX-Sensoren, wie Temperatur- oder Feuchtefühler, im Kontext von Digitalstrom zu verwenden. Für Digitalstrom-Besitzer erweitert sich dadurch die Auswahl beträchtlich: Konnten bisher beispielsweise handelsübliche, analoge 230-V-Taster eingesetzt werden, steht nun ein noch breiteres Spektrum hochwertiger, designorientierter Bedienelemente zur Verfügung. Das Vorgehen bei der Einbindung von KNX-Geräten in ein Digitalstrom-Smart Home erfolgt im ersten Schritt wie bei KNX üblich mit der Programmierung der KNX-Komponenten. Der zentrale Vorteil der Digitalstrom-Einbettung besteht darin, dass sich die funktionale Belegung der KNX-Geräte nach ihrem Anschluss über das dS-Gateway wie alle Digitalstrom-Geräte einheitlich und einfach über den Digitalstrom-Konfigurator durchführen lässt.

Einbinden von KNX-Tastern und -Sensoren

Im Folgenden beschreibe ich Ihnen am Beispiel eines KNX-Tastsensors die einzelnen Schritte, um diesen vollumfänglich in das dS-System zu integrieren. Dazu wird der KNX-Taster mit einem Stück 2-Draht-TP-Busleitung an die KNX-IP-Schnittstelle (oder den KNX-IP-Router) angeschlossen. ...

