shareribs.com - Der Siegeszug der Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten, wird aber derzeit von der Situation am Batterien-Markt gebremst. Lieferengpässe bzw. lange Wartezeiten sind die Folge.Selbst die Herren in Brüssel haben das mittlerweile erkannt und eine europaweite Batterie-Allianz ins Leben gerufen, um sich von asiatischen Produzenten unabhängiger zu machen. Derzeit fahren nämlich rund 90 Prozent der Elektrofahrzeuge mit asiatischen Batterien.Insgesamt 20 Mrd. Euro sollen von den bisher 80 Mitgliedern der Batterie-Allianz in eine europäische "Gigafactory" investiert werden. Zu den deutschen Mitgliedern zählen unter anderem VW, BMW, Continental und BASF. Die EU hat ebenfalls finanzielle Unterstützung zugesichert.Da bei der Planung der Fabrik auch der nachhaltige Umgang mit Rohstoffen sowie deren Wiederverwertbarkeit berücksichtigt werden sollen, scheidet die Demokratische Republik Kongo wohl als Zulieferer aus, obwohl zwei Drittel der weltweiten Kobaltproduktion aus diesem afrikanischen Land stammen. Leider werden dort Rohstoffe hauptsächlich unter menschenunwürdigen Bedingungen gewonnen. Selbst Kinder werden für diese schwere Arbeit eingesetzt. Dies ist mit den moralischen Ansprüchen der EU natürlich unvereinbar.

Den vollständigen Artikel lesen ...